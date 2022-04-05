VIDEO Palermo - Bari 0-0 | HIGHLIGHTS 19a giornata Serie C – Gir C 2021/22

Dopo quattro anni, il Bari torna in Serie cadetta e lo fa vincendo il torneo di Serie C, con ben tre giornate di anticipo. Luigi De Laurentiis, presidente biancorosso e figlio del numero uno del Napoli Aurelio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de "Il Mattino" in cui affronta lo spinoso tema relativo alla multiproprietà.

"Non nascondo che ho pianto, perché vincere è bello. Ho pianto anche a Catanzaro, quando abbiamo vinto lo scontro diretto e lì ho capito che eravamo vicinissimi a raggiungere il traguardo della promozione".

Sullo spinoso tema relativo alle multiproprietà: "Affrontare questo tema? Lo stiamo già facendo con gli avvocati. Ma sono giorni belli, sono momenti che inseguivo da quattro anni in cui abbiamo vissuto tante difficoltà e ingoiato anche molte delusioni. C'è tempo per affrontare questa vicenda".

Chiosa finale sulla lotta scudetto in Serie A: "E chi è che non vuole vincere lo scudetto al Napoli? Sarebbe lo scudetto di tutto il Sud. La squadra è lassù, a lottare con Inter e Milan. È bello vederla così competitiva giocare alla pari contro tutti. Sono anni che il club è leader in Italia e in Europa".