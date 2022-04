Bari-Avellino, D’Angelo: “La voglia di Serie B più forte di tutto. Maniero…”

L'ex centrocampista dell'Avellino, Angelo D'Angelo sul prossimo impegno degli irpini contro il già promosso Bari

Angelo D'Angelo, ex centrocampista e capitano dell'Avellino, ha concesso un'intervista ai microfoni di SportChannel, soffermandosi sul prossimo impegno di campionato che vedrà la compagine irpina sfidare il già promosso Bari allo stadio San Nicola nel girone C di Lega Pro. Match che assume un'importanza significativa in chiave secondo posto in un avvincente rush finale che coinvolge la formazione di Gautieri, il Catanzaro di Vivarini, il Monopoli di Colombo ed il Palermo di Silvio Baldini. Proprio la squadra pugliese ospiterà i rosanero sabato prossimo allo stadio "Veneziani" in uno scontro diretto dallo straordinario peso specifico in ottica playoff.

"E' sempre stata una partita molto sentita sia dal punto di vista della tifoseria sia di blasone delle piazze. In questi anni Avellino-Bari ha contraddistinto anche la lotta per il vertice e credo che alla fine il Bari abbia meritato. L'obiettivo deve essere di andare in B e deve essere più grande di qualsiasi problema che può sorgere in settimana, non bisogna farsi toccare da nulla. A volte si dice pensiamo partita per partita, è vero ma alla fine l'obiettivo grande deve farti oltrepassare qualsiasi limite. Per me Maniero è un diamante, al di là dei gol la squadra deve vederlo come un trascinatore".