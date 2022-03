Avellino, Gautieri: “Paganese? Hanno fame di punti. Tutto su modulo e infortuni”

Carmine Gautieri, tecnico dell'Avellino, ha presentato in conferenza stampa la prossima gara di campionato contro la Paganese, valida per il trentesimo turno del Girone C di Serie C

"Sappiamo di affrontare un derby contro una squadra che ha bisogno di punti per conquistare la salvezza. Dal canto nostro, come sempre, abbiamo preparato la partita per portare a casa il massimo risultato. Situazione infortuni? Stiamo cercando di recuperare tutti e siamo a buon punto. Ieri Murano mi ha chiesto di non fare la partitella per non forzare un fastidio al ginocchio, lo abbiamo fermato a scopo precauzionale. Di Gaudio speriamo di recuperarlo a partire dalla prossima settimana. De Francesco lo proviamo in rifinitura. Modulo? Noi stiamo lavorando per un 3-5-2, inserendo però situazioni da 4-3-3. Per arrivare a quest’ultimo modulo c’è bisogno di avere tutti gli uomini a disposizione ed al top. È chiaro che il nostro atteggiamento sarà comunque offensivo ma per arrivare al 4-3-3 c’è bisogno che una serie di meccanismi vengono oleati alla perfezione".