Avellino, Bove: “Gran reazione alla sconfitta col Palermo. Silvestri mi ha detto…”

Le dichiarazioni di Bove, autore del gol vittoria per i "lupi" in Taranto-Avellino 0-1, match valido per la 32^a giornata di Serie C girone C

L'Avellino si è ripreso dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo, firmata dalle reti di Brunori e Valente. Gli irpini sono tornati alla vittoria in quel di Taranto, grazie al gol decisivo di testa su calcio d'angolo di Davide Bove. Queste le dichiarazioni post partita del match-winner:

"Silvestri ha detto che un mio gol è la morte del calcio? Con Silvestri ci insultiamo sempre. Oggi è toccato a me segnare, speriamo che domenica tocchi a lui. L'importante era vincere, non è mai facile vincere su questi campi caldi. Siamo stati bravi, abbiamo reagito a una sconfitta cocente. E quindi si va avanti con determinazione. Difesa? A tre magari al momento ci dà maggiori garanzie, ma stiamo lavorando anche con la difesa a 4. A noi cambia poco, io cerco solo di non far prendere gol alla squadra".