Avellino, Amato: “Vincere a Palermo darebbe fiducia, ma i rosa vogliono vendetta”

Le parole del doppio ex della sfida, Carmine Amato, alla vigilia di Palermo-Avellino: match valido per la 12^ giornata di Serie C

Mediagol (gm) ⚽️

"Se l'Avellino dovesse vincere a Palermo, contro una squadra che occupa le prime posizioni in classifica, in forma, sarebbe un'incredibile iniezione di fiducia, adrenalina e positività. L'Avellino in questo momento ha un potenziale inespresso, non è né carne né pesce. Difficile giudicare dall'esterno ma ha giocatori importanti in tutti i ruoli, sta a Braglia ora farli esprimere al meglio".

Così Carmine Amato, ex portiere di Palermo e Avellino, alla vigilia della sfida tra le due compagini che domani si affronteranno al "Renzo Barbera" nel 12° turno di Serie C. L'ex estremo difensore, intervistato ai microfoni de "Il Mattino", ha analizzato il momento vissuto dalle due squadre che attualmente occupano - rispettivamente - il terzo e il nono posto.

"Il Palermo sta bene, viene da due vittorie, si è sbloccato anche fuori casa e dovrà vendicarsi delle batoste prese dagli irpini lo scorso anno in campionato e nei playoff. Bisogna restare concentrati e stare attenti, è una grossa chance da non perdere".