ACR Messina, Adorante suona la carica: “Lavoreremo sui blackout, rialziamoci!”

L'attaccante della compagine giallorossa non vede l'ora di tornare in campo per riscattare la sconfitta di Foggia

"La squadra dà sempre il massimo sia in partita che negli allenamenti, il gruppo è unito e giochiamo da squadra, abbiamo dei blackout sui quali dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di sfruttare certe situazioni per far male agli avversari. Mi sento molto bene, stiamo entrando tutti in forma, sono qui per far bene, aiutare il mister e la squadra a crescere e a riportare il nome del Messina lì dove merita e nelle categorie in cui ero abituato a sentirlo giocare".