Venezia, Pohjanpalo rinnova: “Fascia da capitano, che responsabilità! Qui sto bene”

Tramite una nota ufficiale, il Venezia comunica il rinnovo di Pohjanpalo. Il finlandese non nasconde l'emozione per la fascia da capitano.

"È un’emozione indescrivibile poter rimanere al Venezia FC. Quando un club decide di darti la responsabilità di indossare la fascia da capitano e ti vede come giocatore di riferimento in campo, penso che si debba dimostrare riconoscenza e lealtà. Qui mi trovo benissimo sia con il gruppo che con i tifosi, e restare penso che sia la scelta migliore. Venezia è una città unica al mondo, io e la mia famiglia adoriamo vivere qui e sono contento di poter vestire questa maglia anche per i prossimi anni".