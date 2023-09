Calciomercato Sampdoria, Kasami ha convinto Pirlo: l’ex Palermo verso il blucerchiato

La Sampdoria permane alla ricerca di ulteriori rinforzi per il centrocampo a disposizione del tecnico Andrea Pirlo.Occhio al bacino dei calciatori svincolati per il club blucerchiato, dopo un avvio di stagione non proprio convincente da parte di Verre e compagni. Il club ligure starebbe seriamente valutando l'ingaggio del classe 1992, ex Palermo, Pajtim Kasami.centrocampista offensivo macedone naturalizzato svizzero ed attualmente svincolato. Il calciatore e già a Genova e si allena con la squadra doriana, la dirigenza blucerchiata sta valutando se tesserarlo e metterlo a disposizione del tecnico ex Juventus.