Ternana-Reggiana, le probabili formazioni: Lucarelli sfida Nesta. Ok Corrado e Bianco

La preview e le probabili formazioni di Ternana-Reggiana, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. In programma alle ore 16:15 allo stadio Libero Liberati.

Quasi tutto pronto per Ternana - Reggiana . Il match - valido per l'8a giornata del campionato di Serie B 2023/2024 - è in programma alle ore 16.15 allo stadio "Libero Liberati" di Terni.

Da una parte la compagine più in difficoltà del torneo, dall'altra una delle neopromosse più quotate a consolidare la categoria. Cristiano Lucarelli è tornato in panchina dopo l'iniziale allontanamento estivo, la partenza in ritardo ed un mercato non brillante hanno portato alla formazione rossoverde ad un livello decisamente meno competitivo, rispetto alle ultime stagioni (non entusiasmanti). Due i punti raccolti da Corrado e compagni, cinque i ko totali. Una marcia da retrocessione diretta, che chiama il club umbro ad una svolta immediata, a partire da questo pomeriggio, davanti alla propria gente.