Serie B, probabili formazioni: da Feralpisalò-Spezia a Modena-Venezia e Pisa-Cosenza

Oggi torna in campo la Serie B e lo fa con ben quattro match di rilievo alle ore 14.00. Da Feralpisalò-Spezia e Modena-Venezia a Pisa-Cosenza e Brescia-Ascoli. La squadra di Alvini, big dispersa di quest'inizio di campionato, chiamata ai tre punti contro i neopromossi gardesani guidati da Vecchi, galvanizzati dal primo storico successo in cadetteria al cospetto del Lecco. Scontro quasi al vertice quello tra Bianco e Vanoli: lagunari sconfitti a domicilio dal Palermo di Eugenio Corini, che adesso vogliono riprendere la marcia da grande squadra, proprio al Braglia, dove c'è una delle realtà più interessanti del calcio italiano. Quarto a dodici punti, il club canarino ha diritto a sognare in grande, dopo anni di C o salvezze tranquille. Interessante anche il confronto tra i bomber Strizzolo e Pohjanpalo. Il Pisa arriva al match contro il Cosenza con ben tre risultati utili e consecutivi totalizzati. Un pareggio di prestigio con il Bari, i tre punti strappati a Salò e un altro punto fatto contro la Reggiana in mezzo alla settimana. Adesso per la banda di Aquilani è il momento della consacrazione, l'ostacolo Cosenza è già un grandissimo banco di prova. Quest'ultimo sconfitto tra le proprie mura a testa altissima dalla quotata Cremonese di Stroppa. Infine match dalle medie ambizioni quello di Ascoli-Brescia.