Boscaglia: “Oltre a Parma, ci sono Venezia e Palermo. Dare tempo a Pirlo, Lucca…”

Detto del Parma, quali le altre favorite per la promozione?

“Palermo, Venezia e anche qualche squadra che, al momento, non sta facendo bene; come Bari e Sampdoria che a mio avviso si riprenderanno presto”.

La possibile rivelazione?

“Ogni anno ci sono sorprese, come il Sudtirol della passata stagione. Quest’anno potrebbero essere il Modena e il Como che hanno iniziato molto bene. Vedremo. Credo che sia abbastanza presto, però, per delineare anche chi può disputare, da outsider, un campionato interessante”.

E invece il giocatore che più la sta impressionando in questo primo scorcio di campionato?

“In Serie B sono tantissimi i giocatori interessanti, quindi avrei solo l’imbarazzo della scelta… Ne dico uno, di cui ho visto qualche partita, pur non essendo egli sempre titolare: Bonny del Parma. Che a me piace tanto. Un classe 2003 molto importante, che può fare una buonissima carriera”.

Delude la Samp, traballa la panchina di Pirlo e per qualche addetto ai lavori i blucerchiati farebbero bene a pensare a salvarsi: che ne pensa?

“La Samp è una squadra che, per storia e blasone, deve stare ai primissimi posti e giocarsi la Serie A. Certo, la partenza non è stata importante, ma ci può stare tenuto a mente che vengono da una retrocessione piuttosto traumatica e l’allenatore è nuovo, quindi diamo loro tempo e vediamo cosa succederà. Dall’esterno non conosciamo quelle che sono le dinamiche interne, oggettivamente però non stanno facendo bene per cui le critiche sono legittime”.

Come vede il Brescia? È davvero così difficile lavorare con il presidente Cellino?

“Ho visto quasi tutte le partite delle Rondinelle e ne ho tratto una buona impressione. Pur essendo partiti con grande ritardo, hanno subito mostrato una grande solidità difensiva. Va dato merito al direttore Castagnini e a mister Gastaldello di aver allestito una bella squadra. Certo, siamo appena all’inizio ma non prendono gol, hanno già raccolto 8 punti e devono ancora recuperare tre partite. Bene. Da ex sono contento. Cellino? Non è difficile lavorarci, ma devi essere pronto mentalmente. Chiaramente con lui devi avere un confronto costante, praticamente giornaliero. Sai che sarà così e devi essere bravo ad assorbire quello che lui ti dice, perché spesso il presidente Cellino è geniale; recepiti nel modo giusto, i suoi suggerimenti possono arricchire il tuo bagaglio. Certo, non si deve andare oltre, nel senso che noi allenatori abbiamo le nostre idee, passibili di cambiamento ma a ragion veduta”.

A Palermo ha avuto alle dipendenze Lorenzo Lucca, oggi all’Udinese, che in quella stagione realizzò il suo record di gol (13). Cosa gli manca per imporsi anche in Serie A?

“Lorenzo è un giocatore ‘particolare’, in quanto pur essendo fisicamente imponente (è alto 2 metri), è dotato di grande tecnica e fiuto del gol. Per affermarsi in Serie A ha bisogno di continuità, perché se gioca a singhiozzo può incontrare qualche difficoltà, vista anche la mole fisica. Deve giocare sempre e avere grandissima fiducia, solo così potrà fare benissimo anche nel massimo campionato. Lorenzo ha caratteristiche uniche e importantissime, è molto difficile trovare giocatori simili in Serie A e B”.

