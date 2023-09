Ternana-Reggiana, Capozucca: “Subiti errori arbitrali. Sugli episodi…”

La Ternana di Cristiano Lucarelli sta affrontando un periodo complicato. La formazione umbra si trova penultima a quota due punti ma con tre partite in più, quindi ipoteticamente ultima. La squadra ha bisogno di una reazione e infatti nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Reggiana, oltre al tecnico, è intervenuto anche Capozucca. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni raccolte da TernanaNews.it: "I risultati non sono dalla nostra parte. Quindi ho pensato fosse giusto essere qui e non mandare solo Cristiano in conferenza stampa. Se ci sono delle mancanze e delle responsabilità non sono dell'allenatore. La squadra in questo momento ha dimostrato una buona organizzazione di gioco in tutte le partite tranne la prima. Quello che conta oggi è il risultato e la classifica dice che abbiamo 2 punti. Per questo mi è sembrato logico essere qui. Quando le cose vanno bene è facile metterci la faccia. Bisogna mettercela anche quando le cose non vanno. Abbiamo avuto episodi non favorevoli questo è vero. Le partite che abbiamo perso per errori nostri. Vedi Como, una partita che era vinto. Non fa parte del mio credo e di quello del mister di aggrapparsi alla sfortuna. Io non ho niente da rimproverare all'arbitro di Ascoli sulla sconfitta. Sugli episodi ci sono stati errori nostri. Non diamo alibi alla squadra che questa situazione è figlia della sfortuna e degli arbitraggi. E' anche vero che in tanti anni che faccio questo mestiere che una squadra gioca come questa e non porta a casa punti".