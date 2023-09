Ascoli-Ternana, Viali: “Tre punti fondamentali. Avute difficoltà, sul Var…”

Vittoria meritata in casa per l'Ascoli di William Viali contro la Ternana di Cristiano Lucarelli. Tra il 10' e il 16 gol annullato e rigore sbagliato per gli umbri. Dal dischetto però non perdonano i bianconeri grazie a Pedro Mendes che chiuda la pratica al minuto 89. Padroni di casa a sette punti in classifica; rossoverdi penultimi con solo due punti conquistati. Al termine del match ha parlato Viali. Di seguito le dichiarazioni: