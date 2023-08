Serie B, da Catanzaro-Spezia a Sampdoria-Venezia: le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3) : Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Bastoni; Cassata, Esposito, Bandinelli; Kouda, Moro, Antonucci. All. Alvini.

CATANZARO (4-4-2) : Fulignati; Situm, Brighenti, Krajnc, Scognamillo; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All .: Vivarini

Bari (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Koutsoupias; Sibilli, Morachioli; Nasti. All. Mignani

Cittadella (4-3-1-2) : Kastrati; Salvi, Frare, Pavan, Giraudo; Cassano, Kornvig, Branca; Vita; Maistrello, Magrassi. All. Gorini

