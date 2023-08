Bari-Cittadella, Gorini: “Mi aspetto ambiente caldo, ma voglio reazione dai miei”

Giornata di vigilia per il Cittadella che, dopo la sconfitta maturata in casa del Parma, si prepara a tornare in campo per affrontare il Bari al "San Nicola". Un impegno importante presentato in conferenza stampa dal tecnico granata, Edoardo Gorini, tornato sul ko del "Tardini".

“La lezione è che non basta giocare bene e fare la prestazione, i dati dicono che siamo stati poco incisivi e dobbiamo migliorare nella fase di conclusione e finalizzazione. Ci abbiamo lavorato in questi due giorni e su cui dobbiamo lavorare ancora per cercare di crescere. Tutti quanti dobbiamo mettere qualcosa in più, il cinismo sotto porta è allenabile anche se non so qual è la percentuale. Poi c’è chi c’è l’ha già di suo come Inzaghi”.