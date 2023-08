Venezia, Vanoli: “Sampdoria tra le favorite, ma siamo pronti. Espulsione? Non parlo”

“Squalifica? Dispiace, penso anche io ci sia da migliorare su questo atteggiamento, anche se talvolta l’evoluzione della partita ti porta a mettere in mostra il tuo carattere. Penso anche che a volte la classe arbitrale debba avere più personalità nel dialogare con serenità, ho visto Thiago Motta l’altra sera, per il rigore non concesso ha giustamente sbraitato e l’arbitro altrettanto giustamente alla fine gli ha dato solo il cartellino giallo. Sono consapevole di avere certi atteggiamenti e chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso, però penso che in questa circostanza la capacità di un arbitro e di un quarto uomo di personalità sia calmare gli animi. Si sta andando in una direzione di conflitto ancora più forte, secondo me quando c’è dialogo anche l’allenatore è più propenso ad accettare e capire che ha in mano la partita. Capisco che arbitro e quarto uomo debbano essere più severi ma, secondo me, non è giusto a volte pagare per quello che è successo in vetrine più importanti. Sotto questo aspetto gli arbitri di una volta avevano più personalità. Prima del rosso c’è anche il giallo, sarebbe bastato in questa circostanza, però va bene, come ho sempre rispettato l’anno scorso le decisioni lo farò anche questa volta, ho uno staff preparato e dei giocatori maturi, anzi ho giocatori ancora più esperti, non solo Modolo ma anche Gytkjaer che possono essere allenatori in campo. La Sampdoria sulla carta è tra le favorite per il campionato, ha cambiato tanto, sarà difficile, ma dobbiamo guardare a noi stessi e dovremo essere pronti a giocare in un palcoscenico unico come Marassi. Questi per noi sono tutti esami, a fine girone d’andata tireremo le somme e capiremo il vero obiettivo, quello attuale, secondo me, è ripetere le prestazioni viste in queste partite”.