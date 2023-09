Palermo, verso l’Ascoli: prove di formazione per Corini: Di Francesco ok, Stulac e Gomes…

Secondo le indicazioni tattiche emerse durante le ultime uscite, sommate a queste settimane di lavoro, il tecnico di Bagnolo Mella, con ogni probabilità, si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Linea di difesa a quattro composta da Mateju, Lucioni, Ceccaronie uno tra Lund e Giuseppe Aurelio a ricoprire la posizione di esterno basso di sinistra. Centrocampo a tre che sarà formato da Segre ed Henderson - tra i migliori in campo nel 3-0 del Renzo Barbera la Feralpisalò - ed uno tra Leo Stulac e Claudio Gomes al centro della zona nevralgica. Tridente offensivo con Francesco Di Mariano e Federico Di Francesco, autore del gol del tris contro i gardesani - prima rete in Serie B per l'ex Lecce - ai fianchi del bomber Brunori.