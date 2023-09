Palermo, verso Ascoli: Viali vuole riscatto, Corini sogna il tris. Occhio a Mendes…

William Viali, ad Ascoli ha modellato la squadra tatticamente, compattandola in un 4-3-2-1 il più funzionale possibile. Ha deciso di puntare sull'equilibrio e l'aggressività in fase di non possesso. Ha alzato linea e ritmi del pressing, dando verticalità al gioco. Focalizzando subito le lacune strutturali in fase propositiva, suggerendo i giusti correttivi in sede di mercato estivo. D'altro canto, le prime quattro uscite hanno visto raccogliere ai marchigiani, soltanto quattro tre punti. Una vittoria contro la neopromossa Feralpisalò e solo ko al cospetto di Cosenza, Modena e SudTirol.