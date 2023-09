Feralpisalò-Modena, Vecchi: ” Tutto sugli indisponibili. 5-3-2 di Palermo estemporaneo”

SHOCK - "Nessuno shock. Abbiamo avuto grossi problemi di condizione, fra calciatori arrivati non pronti fisicamente, intoppi in fase di preparazione e altro. Abbiamo poi giocato molto e gli allenamenti fatti sono stati un numero limitato. Queste due settimane invece ci sono servite ad alzare la condizione di tutti i ragazzi".

CAMPIONATO INIZIA DOMANI - "No, non si può dire. Abbiamo già fatto quattro partite e noi dobbiamo dare una svolta. Siamo in ritardo ma c'è il tempo per fare quello che vogliamo".