Sassuolo-Feralpisalò 0-2, Vecchi: “B dura. Dobbiamo invertire la tendenza e adattarci”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Feralpisalò dopo l’amichevole contro la squadra di Dionisi: “Il risultato conta poco, avevamo bisogno di far fare minuti ai giocatori inseriti in organico all’ultimo momento”.

“Il risultato conta poco, avevamo bisogno di una partita per far fare minuti ai tanti giocatori inseriti in organico all’ultimo momento”. Lo ha detto Stefano Vecchi, intervenuto ai microfoni della stampa al termine del test amichevole vinto contro il Sassuolo per 2-0, alla luce delle reti messe a segno da Compagnon e Gjyla.