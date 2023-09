Sassuolo-Feralpisalò, Vecchi: “Buoni segnali ma Serie B tosta. Dionisi capitano…”

Il tecnico della Feralpisalò commenta il successo a sorpresa in amichevole contro il Sassuolo di Dionisi per 0-2.

La Feralpisalò è riuscita ad imporsi per 0-2 contro il Sassuolo in questo match amichevole allo stadio "Ricci" andato in scena questo sabato 9 settembre. Queste alcune delle dichiarazioni nel post partita da parte del tecnico gardesano, Stefano Vecchi:

"Il risultato conta poco, avevamo bisogno di una partita per far fare minuti ai tanti giocatori inseriti in organico all'ultimo momento. Dobbiamo invertire la tendenza di questo campionato che è cominciato in maniera un po' complicata. Mi aspetto una crescita da parte dei singoli e del gruppo. Quando si cambia la metà e chi arriva non è in grande condizione è chiaro che qualcosa lo paghi. Chi è rimasto ha bisogno di adattarsi alla categoria, quindi ci vuole un po' di tempo. Oggi abbiamo avuto buoni segnali, ma il campionato di Serie B è tosto".