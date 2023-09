Sassuolo-Feralpisalò 0-2, ok Vecchi in amichevole. Berardi e compagni ko a sorpresa

Un turnover lieve da parte del tecnico neroverde Alessio Dionisi che però non ha rinunciato a Domenico Berardi, ormai parte integrante del gruppo ricordando la doppietta decisiva nella terza giornata di Serie A, mentre la difesa della porta è stata affidata a Cragno e nella ripresa ha trovato l'esordio con gli emiliani Castillejo. Sempre in casa emiliana, Erlic, Bajrami, Volpato, Racic, Pedersen e Lipani non hanno preso parte al test poiché impegnati con le rispettive Nazionali, mentre Defrel non è sceso in campo a causa del suo recente stop. Poche emozioni nel corso di questa partita in cui le due formazioni si sono contenute in vista dei rispettivi cammini nelle diverse categorie. La svolta è arrivata proprio nell'ultimo scorcio di gara quando Compagnon ha trafitto Cragno con un tentativo che si è spento sotto l'incrocio dei pali e che ha portato avanti all'83' i gardesani. Partita chiusa proprio al 90' con un altro subentrato, ovvero Gjyla, che con una prodezza ha fissato il risultato sul 2-0.