Palermo, vincere e convincere al “Del Duca”. Corini contro l’Ascoli ballerino dietro

Consolidare identità, sincronismi ed organizzazione tattica, fondamentali valori collettivi egregiamente corroborati in un anno di lavoro. Al contempo inserire progressivamente chi, tra i nuovi, potrà elevare il tasso tecnico individuale della squadra. Il Palermo dal match in Coppa di Cagliari al tris calato alla Feralpisalò ha dimostrato una crescita sul piano del gioco. Il match di Piceno di questo pomeriggio, chiama la squadra di Eugenio Corini ha dare lo sprint decisivo per indirizzare il tanto agognato percorso virtuoso e vincente.

Dopo un Bari indebolito dal mercato estivo e penalizzato da una doppia inferiorità numerica per buona parte del match e due neopromosse dal modesto livello come Reggiana e Feralpisalò, la formazione rosanero ha la possibilità di mettere il piede sull'acceleratore nella giornata di oggi. L'Ascoli è una squadra che ha solo tre punti in classifica, ma il dato più esplicativo inerente al club marchigiano, è quello delle reti subite: ben sette. Un pacchetto arretrato ballerino, decisamente attaccabile e penetrabile dalle frecce rosanero come Federico Di Francesco e Francesco Di Mariano. Una grande opportunità per i centrocampisti, di inserirsi e fare numero in area di rigore avversaria. E soprattutto, concede a Matteo Brunori l'occasione di ritrovare il gol in Serie B, che manca dalla scorsa stagione.