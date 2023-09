Ascoli-Palermo, Viali sfida Corini: il tecnico bianconero imbattuto contro il “Genio”

La carriera del tecnico lombardo inizia in Serie D. Una vera e propria gavetta affrontata dal mister che con costanza e duro lavoro l'ha portato fino a sedere su una panchina di Serie B. Inizia tutto al Fiorenzuola dove, alla prima esperienza da allenatore, terminerà il rispettivo girone al dodicesimo posto. Successivamente il biennio al Piacenza. Stagione 2012-2013 la società emiliana si trova in Eccellenza e Viali riesce a vincere il campionato arrivando primo. L'anno successivo viene riconfermato nel massimo campionato dilettantistico ma viene esonerato dopo aver guidato la squadra per ben trenta giornate. Dalla stagione 2015-2016 inizia la sua ascesa professionale, Viali compie uno step significativo allenando stabilmente in Serie C. Pro Piacenza, Sudtirol, Cuneo, Novara e Cesena, con quest'ultima che risulta decisiva per mettersi in mostra. Nell'annata 2021-2022 con la formazione romagnola William Viali ottiene il terzo posto in classifica non riuscendo però a ottenere la promozione in cadetteria tramite i playoff, vinti dal Palermo di Silvio Baldini. L'estate 2022 dà una grande possibilità al tecnico nativo di Vaprio d'Adda, ovvero quella di allenare per la prima volta in Serie B. Dopo un inizio poco esaltante con Davide Dionigi in panchina, il patron del Cosenza Guarascio decide di esonerarlo per puntare sulla voglia di mettersi in mostra e la gioventù dell'ex tecnico del Cesena. Grazie al mister ex giocatore con un passato anche in Serie A, il club calabrese ottiene un'insperata salvezza attraverso i playout contro il Bresca di Gastaldello. Grande festa con il presidente desideroso di proseguire con coach milanese, ma una chiamata dell'Ascoli cambia le carte in tavola e Viali prende un aereo destinazione Marche.