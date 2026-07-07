Il Padova ha in canna un doppio colpo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero chiuse le trattative per gli arrivi di Zanimacchia dal Modena e di Harder dalla Fiorentina.

Il primo arriva dopo una stagione in cui ha contribuito alla qualificazione ai playoff dei canarini con 36 presenze condite tra tre assist e tre reti. Per il secondo, invece, si tratta di un ritorno. Il classe 2005, infatti, la scorsa annata aveva indossato la maglia dei biancoscudati in prestito per poi fare ritorno alla Fiorentina. Una rete e ventisei presenze per il centrocampista che hanno convinto la società veneta a riprenderlo.

Doppio colpo per il Padova, che, dunque, punta con decisione alla salvezza e al miglioramento della posizione dello scorso anno.

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