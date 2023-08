Bari, paura per Menez: già finita la stagione dell’ex Roma? Polito e calciomercato…

Dopo aver gioito per aver conquistato un punto in nove uomini contro undici in uno scontro diretto, in casa Bari c'è aria di preoccupazione proprio per le condizioni dell'ex Roma e Milan. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante francese sarà valutato nelle prossime ore e, dopo la sottoposizione alla risonanza magnetica, si scoprirà l'entità del suo recupero. Il reparto più avanzato dei biancorossi decisamente non sorride, visto lo stop prematuro di un altro nuovo arrivato come Davide Diaw, il quale ha ricevuto l'eredità da parte di Walid Cheddira, dopo nemmeno un quarto d'ora di gara contro il Palermo.