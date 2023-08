Bari, Menez dopo l’infortunio: “Fa parte della vita. Col Palermo che guerrieri…”

Una vera e propria tegola. Pochi istanti fa, il Bari ha comunicato che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez , per valutare l’entità dell’infortunio rimediato durante il match contro il Palermo di Eugenio Corini , andato in scena venerdì sera allo Stadio "San Nicola" e terminato con il risultato di 0-0 nonostante la doppia superiorità numerica a favore dei rosanero, hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro .

Nei prossimi giorni il fantasista francese, approdato alla corte di Michele Mignani lo scorso luglio, sarà sottoposto ad intervento chirurgico. "Buongiorno, come sapete abbiamo saputo la brutta notizia di oggi. Però c'è sempre di peggio nella vita, quindi torneremo più forti di prima. Ne sono sicuro, fa parte della vita. Volevo ringraziare tutti i tifosi del Bari che mi hanno accolto benissimo, dal primo giorno mi sono sentito subito a casa. Ci vedremo prestissimo. Un abbraccio grande anche alla squadra, come avete visto venerdì abbiamo una squadra di guerrieri che non molla mai. Abbiamo bisogno del vostro sostegno fino alla fine, ma su questo non ho alcun dubbio", le parole dell'ex Reggina ai microfoni del club pugliese.