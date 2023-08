Tegola Menez dopo Bari-Palermo: rottura del crociato, il francese sarà operato

Tegola per Michele Mignani ed il Bari. Il club pugliese ha comunicato che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez, per valutare l’entità dell’infortunio incorso durante la sfida contro il Palermo, andata in scena venerdì sera allo Stadio "San Nicola", hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Il fantasista francese era approdato alla corte di Mignani lo scorso luglio, firmando un contratto che lo lega al Bari fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.