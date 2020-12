Serie A, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa: Prandelli si affida a Vlahovic in attacco

Tutto pronto per Fiorentina-Genoa.

In attesa del recupero Udinese-Atalanta, la decima giornata del campionato di Serie A si chiude all’ “Artemio Franchi” di Firenze, dove la Viola ospita la formazione di Rolando Maran, per una sfida importante in chiave classifica per entrambe le squadre: diciassettesima pozione e 9 punti per i padroni di casa, penultimo posto con soli 5 punti, invece, per i rossoblu. Stasera, in panchina ci sarà Cesare Prandelli guarito dal Coronavirus, che ha deciso di dare fiducia a Vlahovic in attacco.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Zapata, Goldaniga; Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.