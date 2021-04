Serie A, designazioni arbitrali 31^ giornata: Atalanta-Juve a Orsato, Napoli-Inter…

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata di Serie A, con le prime gare che andranno in scena sabato alle ore 15:00. Sarà Orsato a dirigere la super sfida di campionato tra Atalanta-Juventus. Il match tra Napoli-Inter, invece, sarà affidato all’arbitro Doveri. Valeri il fischietto designato per la sfida salvezza tra Cagliari-Parma.

Atalanta – Juventus: Orsato

Giallatini – Preti

IV: Sacchi

VAR: Fabbri

AVAR: Liberti

Bologna – Spezia: Piccinini

Tardino – Rossi M.

IV: Rapuano

VAR: Manganiello

AVAR: Passeri

Cagliari – Parma: Valeri

Bindoni – Del Giovane

IV: Sozza

VAR: La Penna

AVAR: Cecconi

Crotone – Udinese: Massimi

Capaldo – Dei Giudici

IV: Paterna

VAR: Nasca

AVAR: Longo

Lazio – Benevento: Ghersini

Rossi L. – Bercigli

IV: Di Martino

VAR: Banti

AVAR: Di Vuolo

Milan – Genoa: Calvarese

Vivenzi – Lo Cicero

IV: Abbattista

VAR: Chiffi

AVAR: Valeriani

Napoli – Inter: Doveri

Costanzo – Ranghetti

IV: Marini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Sampdoria – Hellas Verona: Dionisi

Margani – Affatato

IV: Santoro

VAR: Di Bello

AVAR: Carbone

Sassuolo – Fiorentina: Aureliano

Tolfo – Prenna

IV: Maresca

VAR: Pairetto

AVAR: Galetto

Torino – Roma: Massa

Tegoni – Vecchi

IV: Prontera

VAR: Guida

AVAR: Alassio