Sabatini: “Se Spalletti esagera gli tolgo il saluto. Insigne? Chi ha soldi…”

Le dichiarazioni dell'attuale direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, circa il calciomercato e non solo

Mediagol ⚽️️

"Quando vanno via i testimoni non si può che star male. Ecco, lui è stato sempre uno che ha avuto qualcosa da raccontare. E mi mancano le persone che raccontano. È un giorno triste".

Così Walter Sabatini, attuale direttore sportivo della Salernitana, circa la notizia della scomparsa di Gianni Di Marzio, uno dei dirigenti più esperti e dei consulenti più apprezzati nel panorama calcistico internazionale.

Sulle colonne de de Il Mattino, l'ex ds del Palermo ha affrontato diverse tematiche interessanti tra cui l'attuale sessione di calciomercato e il proprio rapporto con il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Di seguito, le dichiarazioni di Walter Sabatini.

SPALLETTI- "Lui è il mio genio che può essere genio fino in fondo solo con me. Capisco i suoi stati d'animo, il suo umore, capisco quando sta arrivando la burrasca dallo sguardo. Lui in campo trova gli angoli dei passaggi, gli appoggi dei piedi, è straordinario. Non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili. Un pronostico? Se si fosse giocato tra un mese avrei visto il Napoli messo molto male. Oggi però se Spalletti esagera e ci fa più di due gol gli tolgo il saluto".

CASO INSIGNE-"Una mancanza di rispetto del proprietario del Toronto nei confronti di Insigne. E le sue grandi giocate non le ha viste? Ma ha sbagliato ad andare lì, è giovane, il capitano del Napoli, il 10 dell'Italia. Ma ormai è così: chi ha soldi ne vuole ancora di più. Non capisco, non l'ho mai capito: se guadagni 5 che bisogno hai di volerne 8? Quando si ha da viver bene con la propria famiglia, cosa altro si va cercando? Tornando alla Salernitana, quanti acquisti farò? Sei, sette. E possiamo provare a inseguire la salvezza. Anche perché la sentenza del Napoli dello scorso anno dice che le gare con l'Udinese e il Venezia le dovremo giocare".

COLANTUONO- "Potrei mai mandarlo via perché perde con il Napoli? E poi che squadra ha avuto a disposizione fino ad adesso? L'equità impone di poter giudicare l'allenatore se ha una squadra, ma come si fa a valutare un tecnico che tra covid e infortuni non ha mai avuto una squadra non in emergenza. Lui dice che non abbiamo chance con il Napoli, ma lo fa per abbassare il livello di attenzione degli azzurri. Magari prendono atto, ci affrontano rilassati. Magari anche Spalletti si confonde dopo frasi così".