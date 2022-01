È morto Gianni Di Marzio: l’ex Napoli, Catania e Palermo aveva 82 anni

È Morto Gianni Di Marzio, ex allenatore tra le altre di Napoli e Catania in Serie A ed ex tecnico e dirigente del Palermo. Il noto opinionista e manager, scopritore di giovani talenti del calibro Diego Armando Maradona, aveva 82 anni

E’ morto, all’età di 82 anni, Gianni Di Marzio, icona poliedrica del nostro calcio. Allenatore, direttore sportivo, consulente di mercato, sopraffino talent scout. Tanti ruoli interpretati con carisma, personalità e competenza nel corso di un percorso professionale variegato e ricco di prestigiose gratificazioni. Istrionico, dissacrante, schietto ed autorevole. Gianni Di Marzio ha vissuto da protagonista cicli ed ere profondamente diverse nel mondo del calcio, riuscendo sempre a ritagliarsi un ruolo di primo piano, a vincere o comunque incidere in modo determinante. Nato a Napoli nel 1940, l'ex tecnico, tra le altre, di Napoli, Palermo e Catania, è stato colui che fiutò per primo il talento inarrivabile di Diego Armando Maradona e propose alla Juventus, nel corso del suo mandato in qualità di responsabile del mercato estero dal 2001 al 2006, un giovanissimo Cristiano Ronaldo alla sua terza presenza con lo Sporting Lisbona. Tante le promozioni in massima Serie ottenute da allenatore, una storica qualificazione in Coppa Uefa ed una finale di Coppa Italia alla guida del Napoli. Queste costituiscono soltanto alcune perle di una carriera pregna di intuizioni e successi che hanno fatto di Gianni Di Marzio uno dei dirigenti più esperti e dei consulenti più apprezzati nel panorama calcistico internazionale. Un legame profondo con la Sicilia, il biennio indimenticabile da allenatore del Catania, 1982-1984, l'esperienza del 1991-1992 a Palermo. Nel capoluogo siciliano ha firmato da dirigente e profilo di riferimento dell'allora patron, Maurizio Zamparini, una straordinaria salvezza in rimonta in Serie A nella stagione 2015-2016. Un binomio eccellente quello tra Gianni Di Marzio e Davide Ballardini, che con l'ausilio dei senatori di quella squadra, Sorrentino, Maresca e Gilardino su tutti, riuscirono con un finale di torneo entusiasmante ad evitare la retrocessione.