Juventus, Perinetti: “Dubito che Dybala voglia andare all’estero. Lui all’Inter…”

Perinetti portò Dybala al Palermo nel 2012. Legato particolarmente al giocatore, l'ex DS rosanero commenta il suo addio alla Juventus

"La Juventus ha ritenuto di non rinnovare il contratto a Dybala per ragioni fisiche, economiche e di programmazione. E' stata fatta una valutazione attenta da parte del club, che ha chiuso il discorso. Stessa cosa è stata fatta con altri anche in passato, giocatori come Del Piero che alla Juventus ha salutato soprattutto per un fattore legato all’età. Dybala si sente libero. Nel momento in cui si lascia libero un giocatore come Dybala a parametro zero è normale aspettarsi qualunque destinazione gradita al ragazzo, Inter compresa. Inter che sembra la destinazione più concreta... Conoscendo Dybala, dubito che voglia andare all'estero. Sarebbe certamente più contento di restare in Italia".