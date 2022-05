Dybala-Inter, “Nessun accordo”: la smentita dell’entourage dell’ex Palermo

La nota ufficiale diramata dallo stesso agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, dopo le indiscrezioni di questa mattina

Quale futuro per Paulo Dybala? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", l'attaccante argentino - che al termine della stagione corrente lascerà la Juventus a parametro zero - avrebbe sciolto le riserve e detto sì all'Inter. L'incontro decisivo sarebbe avvenuto la scorsa settimana, con la dirigenza nerazzurra che avrebbe già formulato la propria offerta all'entourage del calciatore (QUI I DETTAGLI).