Dybala ha scelto l’Inter: le cifre e i dettagli dell’affare. L’ex Palermo….

Mediagol ⚽️

C'è ancora l'Italia nel futuro di Paulo Dybala. Al termine della stagione corrente, l'attaccante argentino lascerà a parametro zero Torino e la Juventus. "Con Dybala abbiamo avuto un approccio sincero, con l'arrivo di Vlahovic la sua posizione non era più centrale. Si è preferito prendere la decisione di non rinnovargli il contratto", ha annunciato lo scorso marzo l'amministratore delegato bianconero, Maurizio Arrivabene.

"Paulo resterà in Europa", ha rivelato la compagna della Joya, Oriana Sabatini, ai media argentini. In Europa, in Italia. Sì, perché secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", Dybala avrebbe già detto sì all'Inter. L'incontro decisivo sarebbe avvenuto la scorsa settimana, con la dirigenza nerazzurra che avrebbe già formulato la propria offerta all'entourage del calciatore.

"Dybala e l’Inter sono ormai promessi sposi. Perché nulla convince il giocatore più del fatto di restare in Italia, cullato da un dirigente che per lui da sempre stravede come Beppe Marotta, con l’idea di prendersi una rivincita nei confronti del club che ha deciso di non confermarlo. L’amante tradito ha scelto di reagire", scrive la Rosea. Rifiutando di fatto la corte, seppur timida, di Manchester United e Atletico Madrid.

Nel dettaglio, il club nerazzurro ha illustrato all'ex Palermo il progetto tecnico, dove avrà un ruolo centrale. "L’Inter ha già avuto rassicurazioni dal punto di vista fisico sul giocatore". E "a breve si andrà ancor più nei dettagli sotto questo punto di vista", si legge.

Dybala all'Inter guadagnerà quanto guadagnano oggi Lautaro Martinez e Brozovic, ovvero circa sei milioni di euro, oltre a corposi bonus. E dovrebbe firmare un contratto di quattro anni, con i nerazzurri che per sostenere l'ingaggio dell'argentino proveranno a sfoltire la rosa. Lasceranno Milano, infatti, Vidal e Vecino, oltre a Sanchez e lo stesso De Vrij, il cui addio porterebbe nelle casse del club meneghino circa venti milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti...