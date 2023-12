Genoa-Juventus, probabili formazioni: Gudmundsson titolare, Allegri con Vlahovic

Nell'anticipo della sedicesima giornata di Serie A il Genoa di Gilardino ospita la Juventus di Allegri. Probabili formazioni, dove vedere il match in tv e la classifica aggiornata del campionato di Serie A.

Quasi tutto pronto per Genoa-Juventus. Il match - valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A - è in programma alle 20:45 allo stadio Luigi Ferrarsi di Genova.

Il Genoa sta attraversando un momento di forma non particolarmente brillante. Nelle ultime quattro partite disputate - tra campionato e Coppa Italia - il Grifone ha collezionato ben tre sconfitte e un solo pareggio. La partita contro una Juventus in grande forma rappresenta un ostacolo certamente significativo per la formazione di Gilardino che ha un vantaggio di sole tre lunghezze rispetto alla zona retrocessione. L'ex attaccante, tra le altre del Palermo, dovrebbe affidarsi in attacco alla qualità di Gudmundsson in coppia con Puscas. Indisponibili Strootman e Retegui.

Dall'altra parte la Juventus non perde in campionato dal lontano 23 settembre quando il Sassuolo di Dionisi riuscì a battere i bianconeri per quattro a due. Da quel momento in poi per Allegri otto vittorie e due pareggi. Uno score che candida la Juventus nella corsa per lo Scudetto. Inter prima a trentotto, Chiesa e compagni secondi a trentasei. Allegri resta, però, concentrato sul presente: "Bisogna essere coscienti della partita che affronteremo. Il Genoa in casa ha dei numeri importanti, è molto aggressivo e gioca un buon calcio", ha detto il tecnico intervenuto in conferenza stampa dove ha anche annunciato l'assenza di Kean e il ritorno tra i convocati di Weah.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-JUVENTUS — GENOA (3-5-2): Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Puscas. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Leali, Jagiello, Matturro, De Winter, Vogliacco, Hefti, Martin, Kutlu, Messias, Galdames, Fini, Thorsby, Ekuban.

Indisponibili: Strootman, Retegui.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: De Winter.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Jr, Yildiz, Weah, Milik.

Indisponibili: De Sciglio, Kean.

Squalificati: Fagioli, Pogba.

Diffidati: Gatti, Cambiaso

Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Colarossi-Mokhtar. Quarto ufficiale: Colombo. Var: Fabbri. Ass. Var: Abattista

DOVE VEDERE GENOA-JUVENTUS IN TV — Il match della sedicesima giornata di Serie A si potrà seguire in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214).