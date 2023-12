Gazzetta: “Il Palermo può crederci. Genoa e Cagliari gli esempi perfetti”

"La differenza è notevole e alla vigilia di uno scontro diretto viene quasi naturale immaginare gli sviluppi dopo la sfida del Tardini". Se il Palermo dovesse perdere anche contro la squadra di Fabio Pecchia andrebbe a -12 dal primo posto; il pari "non cambierebbe le cose", mentre in caso di vittoria i rosanero si porterebbero a -6. "Il che significherebbe riprendere quota e morale. In un senso o nell’altro, quindi, il match di domenica rischia di indirizzare la stagione del Palermo, sebbene non possa essere considerato decisivo", si legge.