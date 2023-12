Genoa, Gilardino sfida la Juventus: “Siamo inca**ati. Retegui? Al 90% non ci sarà”

"In una squadra come la nostra le cadute fanno parte del percorso di crescita. Domani affronteremo un avversario fisico in tutti i reparti, ma che abbinano il fisico alla qualità". Lo ha detto Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri, in programma venerdì sera allo Stadio "Luigi Ferraris": fischio d'inizio alle ore 20:45. Fra i temi trattati dal tecnico del Genoa, che non vince in campionato dallo scorso 10 novembre, anche la probabile assenza di Mateo Retegui. Ma non solo...