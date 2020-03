Coronavirus, Cannavaro: “Situazione delicata, la gente sottovaluta il virus. Campionato? In Italia necessari almeno altri due mesi”

Il Coronavirus non da tregua al Vecchio Continente.

Si prepara lentamente a ripartire la Cina, dopo le drastiche misure adottate per contenere il coronavirus e limitarne dunque la diffusione. Un ritorno alla normalità raccontato durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio Anch’Io Sport” dall’ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 e oggi tecnico del Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro, sbilanciatosi inoltre su una possibile data orientativa entro cui il campionato nostrano possa ripartire.

“Quando potrà ricominciare il campionato in Italia? Qui in Cina le attività sportive iniziano a fine aprile, dopo quattro mesi. Ora la situazione è delicata, ci vorranno ancora minimo due mesi per ripartire. Mi auguro prima ma visto quanto fatto in Cina, i tempi dovrebbero essere simili. La situazione sta tornando alla normalità. Sono rientrato 10 giorni fa da Dubai, sono in quarantena e devo comunicare giorno per giorno la mia temperatura. Venerdì finisco, la polizia mi darà un documento per andare in giro: con queste regole stanno controllando il virus. Quando tornerò in Italia? In questo momento nessuno può fare previsioni. La situazione nel mondo è preoccupante, la gente sta sottovalutando il virus e continua a uscire, ad avere contatti con altre persone”.