Sampdoria, Ramirez: “Miei gol frutto del lavoro di squadra. Ruolo? Pronto a cambiare”

A tutto Gaston Ramirez.

La partita non è finita finché l’arbitro non fischia. Lo sa bene Gaston Ramirez che, grazie alle sue incredibili reti – e spesso allo scadere, si è guadagnato l’etichetta dell’uomo dai gol impossibili. A parlarne è lo stesso centrocampista uruguaiano, durante una lunga intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Tredici partite in un mese e mezzo sono tante e quindi chiunque deve sentirsi importante. Anch’io cercherò di farmi trovare pronto, è sempre successo anche quando giocavo meno. I miei gol, però, sono il frutto del lavoro di tutta la squadra, dei compagni che mi permettono di farmi trovare pronto”.

Ramirez si è poi soffermato sulle difficoltà che le squadre potrebbero riscontrare a seguito del lungo stop dei campionati causato dall’emergenza Coronavirus: “Spaventato dallo stop? Nella storia del calcio un giocatore non è mai stato fermo due mesi, al massimo una vacanza poteva durare un mese e mezzo. E, comunque, quando ripartivi serviva tempo, non giocavi un campionato dopo un mese. Servirà essere preparati soprattutto mentalmente”.

Chiosa finale sul suo ruolo: “Non siamo mai scesi in campo facendo calcoli, e non cominceremo da ora. Il ruolo? Ho parlato con il mister, gli ho detto che voglio dare una mano. Non importa il ruolo: mezzala, esterno, trequartista, attaccante… Più posizioni riesci ad occupare meglio è per te stesso, puoi leggere le partite da posizioni diverse”.