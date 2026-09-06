La lista dei convocati della Sampdoria in vista del Palermo.
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La Sampdoria si prepara alla trasferta di Palermo per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. I blucerchiati affronteranno i rosanero domani sera, lunedì, allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio alle 20:30.
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 20 calciatori convocati per la sfida contro il Palermo.
I convocatiPortieri:1 Vindahl, 12 Krastev, 96 Massolo.
Difensori:3 Gartenmann, 7 Cicconi, 15 Delli Carri, 25 Ferrari, 29 Di Pardo, 40 Piermattei, 41 Mondani.
Centrocampisti:6 Henderson, 16 Verschaeren, 28 Abildgaard, 35 Rodella, 45 Makoumbou.
Attaccanti:10 Insigne, 11 Begić, 20 Sinani, 39 Mezzotero, 99 Tutino.
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