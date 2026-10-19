Lacambia guida tecnica dopo un avvio di stagione particolarmente complicato. Il club blucerchiato ha comunicato al'esonero dall'incarico, mentre prende sempre più quota il ritorno disulla panchina doriana.

A riportare la notizia dell'esonero è Gianluca Di Marzio, secondo cui la società ligure è al lavoro per riportare a Genova il tecnico abruzzese. Come riferito dal giornalista, sono già stati avviati i primi contatti e Giampaolo rappresenta al momento la soluzione più concreta per il futuro della panchina blucerchiata.

La decisione arriva dopo la sconfitta contro l'Arezzo, che ha aggravato ulteriormente la crisi della Sampdoria. I blucerchiati hanno raccolto appena quattro punti nelle prime sette giornate di Serie B, scivolando all'ultimo posto in classifica.

Per Giampaolo si tratterebbe di un ritorno in un ambiente che conosce già, avendo allenato la Sampdoria in due precedenti esperienze. Il tecnico è reduce dall'esonero dalla Cremonese, avvenuto a inizio stagione, e potrebbe ora ripartire dalla Liguria.

La trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata, ma restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'eventuale ufficialità. La Sampdoria punta così a dare una svolta al proprio campionato e a risollevare una squadra in difficoltà già nelle prime battute della stagione.