Ilvola in campionato e i numeri delle prime sette giornate raccontano una squadra profondamente diversa rispetto alla scorsa stagione. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i 19 punti conquistati rappresentano un record per i rosanero in Serie B dopo sette partite. A completare il quadro ci sono sei vittorie, tre successi consecutivi, due affermazioni esterne di fila, 16 gol realizzati e dieci marcatori differenti.

Un avvio così convincente non è frutto del caso, ma il risultato delle scelte compiute in estate. Dalla conferma di Filippo Inzaghi, mai realmente in discussione neanche dopo l'eliminazione in semifinale playoff contro il Catanzaro, fino a un mercato che ha aumentato la qualità tecnica e la personalità del gruppo.

La vittoria contro il Mantova al Martelli è l'esempio più evidente di questa crescita. Dopo aver perso entrambe le sfide stagionali contro i rosanero, i lombardi hanno dovuto arrendersi anche in una partita complicata, nella quale la squadra di Inzaghi ha saputo resistere alle difficoltà del primo tempo per poi colpire nella ripresa. Un anno fa, invece, il Palermo si era fatto raggiungere nel finale dopo essere passato in vantaggio sullo stesso campo.

La differenza, dunque, non riguarda soltanto la qualità dei singoli, ma soprattutto la mentalità. I rosanero stanno dimostrando di conoscere i propri mezzi e di avere la forza caratteriale necessaria per superare anche i momenti più difficili. Lo stesso era accaduto a Empoli, dove la squadra aveva completato una rimonta che nella passata stagione avrebbe potuto avere un esito diverso. Segnali che confermano come il percorso intrapreso stia dando risultati concreti.

La classifica, intanto, premia questo rendimento. Il Mantova è secondo a cinque lunghezze, mentre Pisa e Modena inseguono a sei punti di distanza. Il margine aumenta ulteriormente nei confronti di Verona e Cremonese, rispettivamente a undici e tredici punti. La stagione è ancora lunga e pensare che la promozione sia già vicina sarebbe un errore, ma il vantaggio accumulato rappresenta una base importante.

Adesso l'obiettivo è consolidare il primato e provare ad allungare ulteriormente nelle prossime tre giornate. Per quanto mostrato finora, il Palermo ha le qualità tecniche e caratteriali per continuare a essere protagonista e alimentare la propria fuga.

Fonte: Giornale di Sicilia — Luigi Butera