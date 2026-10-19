Iltrova il gol con continuità e, soprattutto, con protagonisti sempre diversi. La vittoria contro il Mantova ha allungato la lista dei marcatori rosanero grazie alle reti di, confermando una delle caratteristiche più interessanti della squadra guidata da: la capacità di distribuire il peso offensivo su più giocatori.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono già dieci i calciatori del Palermo ad aver segnato in campionato. In Serie B soltanto il Pisa tiene il passo dei rosanero per numero di marcatori, ma con 14 gol complessivi contro i 16 della formazione siciliana, attualmente dotata del miglior attacco del torneo.

Le ultime due firme sono arrivate al Martelli, dove Segre ed Hernani hanno aggiunto i propri nomi a un elenco che comprende già Cassandro, Augello, Ranocchia, Palumbo, Strefezza, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo. Una distribuzione che coinvolge diversi reparti e offre a Inzaghi molteplici soluzioni per costruire le azioni offensive.

Il Palermo non dipende soltanto dal rendimento del suo centravanti. Oltre al contributo di Pohjanpalo, infatti, sono importanti gli inserimenti dei centrocampisti e la capacità dei giocatori che accompagnano la manovra di farsi trovare nella posizione giusta per concludere. Una varietà di risorse che permette alla squadra di trovare la via della rete attraverso interpreti differenti.

Nella classifica marcatori interna è Johnsen a comandare con quattro gol, seguito da Palumbo, Vavassori e Pohjanpalo, tutti a quota due. Gli altri sei giocatori hanno realizzato una rete ciascuno, completando il quadro di un gruppo nel quale le responsabilità offensive sono condivise.

Per Inzaghi, questa abbondanza rappresenta una risorsa da valorizzare nel corso di un campionato lungo e impegnativo, nel quale profondità della rosa e alternative possono fare la differenza. I numeri dovranno essere confermati nelle prossime giornate, ma il segnale emerso finora è significativo: il Palermo ha diverse soluzioni per colpire e non si affida esclusivamente ai gol di Pohjanpalo.