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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo demolisce il Mantova a domicilio e si porta a +5 sul secondo posto in attesa della sfida tra Juve Stabia e Sudtirol. Si torna in campo domenica prossima alle 15:00 per la sfida del Barbera contro la Carrarese.

PERIN 6,5 Nelle poche vere occasioni create dal Mantova, risponde sempre presente, facendosi trovare pronto e attento quando serve. Trasmette sicurezza al reparto, gestisce con lucidità le situazioni di pericolo e si fa apprezzare per la puntualità degli interventi, confermando affidabilità e concentrazione per tutta la gara.

CASSANDRO 7 Un errore di posizionamento sull'occasionissima capitata sui piedi di Ruocco al 40', in mezzo a tanta accademia e tranquillità con la palla tra i piedi. Nei minuti finali, quando calano i ritmi, lui continua a battere la fascia e sforna il traversone da cui nasce il gol del 2-0.

BANI 7 Tiene come sempre le redini della difesa e concede pochissimo nonostante una palese differenza di velocità tra lui e gli attaccanti del Mantova.

AUGELLO 6 Meno propositivo del solito, si dedica alla copertura affidandosi all'estro dei compagni di squadra per affondare in avanti.

CECCARONI 6 Come Augello, anche lui si dedica maggiormente alla copertura per lasciare più spazio agli esterni. Positiva come sempre la fase difensiva.

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