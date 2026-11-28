Il Palermo supera il Benevento con un netto 3-0 e centra la nona vittoria consecutiva al Barbera. Al termine della gara, Filippo Inzaghi ha analizzato la prestazione dei rosanero, soffermandosi sulla crescita della squadra, sui numeri del campionato e sulle emozioni legate al ritorno da avversario contro il Benevento.

Palermo-Benevento 3-0: la tua analisi sulla partita?

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, bello. Ci siamo solo distratti in quell'occasione che abbiamo concesso al Benevento e questo non deve capitare. Però, insomma, sono contento. La strada è ancora lunga e tortuosa e dobbiamo guardare avanti con grande umiltà e lavorare forte».

Il Palermo ha vinto 10 delle prime 14 partite di campionato per la prima volta nella storia tra Serie A e Serie B. Cosa significa questo dato per voi?

«Io sono contento, questi dati però preferisco che li vediate voi. Io devo cercare di migliorare sempre questa squadra. Penso che questa squadra possa ancora migliorare tanto. Oggi, secondo me, rispetto al Südtirol siamo ritornati a reagire sulla palla persa con veemenza. Infatti, il secondo gol nasce proprio da questo e sotto questo aspetto la squadra oggi è cresciuta. Per cui, insomma, sono contento. Però dobbiamo sempre guardare avanti. È chiaro che in questo momento siamo in pochi e faccio i complimenti per l'attitudine e per il lavoro. Oggi volevo dare questa possibilità a Magnani e Gomes, che se la meritavano. Erano freschi, conoscevo il loro valore e avevo dato loro meno possibilità di quelle che meritavano. A volte bisogna fare delle scelte, però oggi sono stati bravi. Hanno risposto come speravo. Sono molto felice per loro».

Per chiudere, ti chiedo le tue emozioni personali per aver ritrovato il Benevento da avversario.

«Benevento rimarrà nella storia. Quando si parla della Serie B si parla sempre del nostro Benevento, del Benevento dei record, del presidente Vigorito. Con loro ho un rapporto eccezionale. L'anno scorso sono stato molto contento che siano tornati in Serie B. Come ho detto, auguro, per la passione che ci mette Vigorito, perché so quanto ci tiene, che il Benevento possa ritornare un giorno come ce l'avevo portato io in Serie A».