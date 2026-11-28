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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo liquida la pratica Benevento con un netto 3-0, indirizzando la gara già nei primi minuti con il gol di Johnsen. Pohjanpalo e Vavassori completano il tris, al termine di una prestazione convincente in entrambe le fasi. Si torna in campo domenica (17:15) per la sfida esterna contro il Verona.

PERIN 6,5Puntuale quando chiamato in causa, trasmette sicurezza al reparto e porta a casa un prezioso clean sheet che vale più per le statistiche che ai fini del risultato. Sul finale protegge il risultato con un intervento basso su Cherubini confermando la propria affidabilità.

CASSANDRO 7 Si muove in sintonia con la linea di difesa e non sbaglia praticamente nulla, garantendo solidità e attenzione per tutta la gara. Al 75' salva un gol quasi fatto di Cherubini con una scivolata provvidenziale dopo un mancato intervento di Gyasi.

PEDA 6,5 Dà spessore alla retroguardia, imponendosi nel gioco aereo e svettando più in alto di tutti. Sempre attento nelle chiusure, contribuisce a mantenere compatto il reparto e a concedere pochissimo agli avversari.

AUGELLO 7 Attento in fase difensiva, accompagna la manovra con discreta continuità e si fa trovare pronto anche quando c'è da spingere. Mette lo zampino sul terzo gol, servendo Gomes prima del traversone per Pohjanpalo, e svolge il proprio compito con ordine e precisione.

MAGNANI 7Dirige la difesa con autorità, leggendo in anticipo le intenzioni degli avversari e chiudendo con maestria le principali traiettorie di passaggio. La sua esperienza si fa sentire soprattutto nella gestione dei momenti in cui il Benevento prova a rendersi pericoloso. Possiamo dire senza ombra di dubbio che il suo recupero sia ormai quasi del tutto completato. CECCARONI (dal 65') 6 Entra con il Palermo avanti di tre gol e si limita a svolgere il compitino, senza correre particolari rischi. Gestisce con tranquillità i palloni che transitano dalle sue parti, contribuendo a mantenere il controllo della gara.

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