Il Palermo si prepara a un'altra serata importante al Barbera, dove contro il Benevento sono attesi quasi 30 mila spettatori. Dopo il successo per 4-1 contro il Südtirol, i rosanero vogliono sfruttare ancora il fattore campo per consolidare il primato e allungare sulle inseguitrici. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrà fare i conti con un'emergenza che non accenna a diminuire, ma ha già in mente alcune novità nell'undici iniziale.

Le indicazioni della vigilia portano verso un possibile passaggio al 4-3-3, anche se non è esclusa la conferma del consueto 4-2-3-1. Una delle certezze riguarda Gomes, annunciato dallo stesso allenatore tra i titolari. Il centrocampista dovrebbe agire da mezzala, affiancando Ranocchia e Segre in una mediana a tre. Una soluzione che permetterebbe di gestire le energie di Hernani, reduce da due partite consecutive, pur lasciando al brasiliano la possibilità di entrare a gara in corso.

Le novità riguarderanno anche la difesa, dove Magnani dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Ceccaroni per concedergli un turno di riposo. Davanti a Perin, la linea arretrata dovrebbe essere completata da Cassar sulla destra, Peda al centro e Augello sulla corsia mancina. In mezzo al campo, oltre ai tre titolari, le alternative saranno rappresentate da Hernani e dal nuovamente convocato Mazzitelli, il cui eventuale impiego comporterebbe per il Palermo il pagamento di una prima ammenda da 50 mila euro. A disposizione anche il giovane Bertolino, elogiato da Inzaghi in conferenza stampa.

In attacco, invece, spazio ancora al tridente composto da Johnsen, Vavassori e Pohjanpalo. Il centravanti finlandese vuole dare continuità al gol ritrovato contro il Südtirol, mentre i due esterni continuano a rappresentare una delle principali risorse offensive della squadra. Strefezza partirà dalla panchina, ma potrebbe trovare spazio nel corso della partita: come anticipato da Inzaghi, il brasiliano è in condizione di disputare uno spezzone, proprio come accaduto nella precedente gara. Non ci sarà invece Palumbo, che non è riuscito a recuperare nonostante gli sforzi per tornare a disposizione.

Proprio Johnsen arriva all'appuntamento con numeri di grande rilievo. Il norvegese ha partecipato direttamente a 15 reti nelle prime 13 giornate di campionato, grazie a nove gol e sei assist. Considerando i cinque principali campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Lamine Yamal, con 19 partecipazioni, Raphinha, con 18, e Kylian Mbappé, con 16, hanno fatto meglio nella stagione 2026/27. L'esterno rosanero ha inoltre già eguagliato il totale delle partecipazioni al gol raggiunto nelle due precedenti esperienze in Serie B, con Cremonese e Palermo.

Di fronte ci sarà un Benevento da non sottovalutare, tornato in Serie B con l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista. Tra gli osservati speciali anche Schimmenti, giovane attaccante originario di Misilmeri e cresciuto nel settore giovanile rosanero prima di arrivare al calcio professionistico.

Il Palermo, dal canto suo, vuole proseguire la propria marcia davanti a un Barbera ancora una volta pronto a fare la differenza. Le sei vittorie casalinghe consecutive in campionato e una striscia di 19 partite interne senza sconfitte, con 18 successi e un pareggio, raccontano la forza dei rosanero tra le mura amiche. Adesso serve un'altra prova convincente per continuare a correre e rendere ancora più solido il primato.