Da una parte il miglior attacco del campionato, dall'altra una delle difese più solide della Serie B. È uno dei temi principali della sfida tra Palermo e Benevento, con i rosanero che arrivano all'appuntamento forti dei 30 gol realizzati e i sanniti che finora ne hanno incassati soltanto 14. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il confronto tra i due reparti offre diversi spunti statistici, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione delle reti nei novanta minuti.

La formazione campana vanta la terza migliore difesa del torneo, alle spalle soltanto di Modena e Avellino. Tra le sue caratteristiche c'è anche la capacità di mantenere alta l'attenzione a inizio ripresa: dal 46' al 60' il Benevento non ha ancora subito gol. Al contrario, i giallorossi riescono a essere particolarmente incisivi nella parte centrale del primo tempo, tra il 16' e il 30', intervallo nel quale hanno già trovato la rete sei volte.

Il Palermo, però, può contare su un rendimento offensivo particolarmente efficace nella seconda metà delle partite. Dei 30 gol complessivi, ben 19 sono arrivati nella ripresa. Un dato che potrebbe diventare determinante, considerando che il Benevento ha incassato proprio nei secondi 45 minuti nove delle 14 reti subite finora. Per gli uomini di Inzaghi, dunque, la capacità di aumentare la pressione con il passare dei minuti potrebbe rappresentare un'arma importante.

Anche nella costruzione delle occasioni il Palermo presenta numeri superiori. I rosanero hanno prodotto 48 grandi occasioni da gol, contro le 33 del Benevento. La percentuale di realizzazione, tuttavia, sorride leggermente agli ospiti: la squadra di Inzaghi concretizza il 35% delle opportunità, mentre i sanniti arrivano al 36%. Le due formazioni condividono inoltre lo stesso numero di marcatori, undici, alle spalle del solo Catanzaro, che ne ha mandati a segno dodici.

Tra gli aspetti da migliorare per il Palermo c'è anche la varietà delle soluzioni offensive: i rosanero non hanno ancora trovato la rete su calcio d'angolo né di testa. Un dato che lascia spazio a ulteriori margini di crescita per una squadra che ha già dimostrato di poter essere pericolosa attraverso diversi interpreti.

Il Benevento, intanto, si presenta al Barbera dopo la convincente vittoria per 5-0 contro l'Empoli, ma il rendimento esterno racconta un percorso meno brillante. Nelle cinque trasferte disputate finora sono arrivati due successi e tre pareggi, con le vittorie conquistate contro Carrarese e Arezzo. Le ultime due gare lontano dal Vigorito, però, si sono concluse con altrettante sconfitte: 2-0 sul campo della Cremonese e 3-1 contro la Sampdoria. La goleada di martedì ha restituito entusiasmo alla squadra di Floro Flores, chiamata adesso a misurarsi con il campo più difficile della categoria.

Il tecnico giallorosso potrebbe apportare qualche modifica rispetto all'undici che ha travolto i toscani. In difesa resta aperto il ballottaggio per affiancare Scognamillo: Saio non ha convinto nelle ultime uscite, mentre Dalle Mura è reduce da una prestazione positiva contro l'Empoli. Sulle fasce i favoriti sono Sernicola e Beruatto. In mezzo al campo Prisco e Kouan potrebbero agire davanti alla difesa, con Maita come alternativa. Sulla trequarti spazio possibile per Cherubini, Siatounis e Okereke, mentre in attacco Salvemini parte favorito su Tumminello.

Per Floro Flores sarà il primo confronto da allenatore contro il Palermo. Da calciatore, invece, ha affrontato i rosanero quindici volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, realizzando quattro reti e ottenendo un bilancio di cinque vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Al Barbera cercherà un risultato importante, ma il Palermo vuole sfruttare la propria forza offensiva e il sostegno del pubblico per continuare la corsa in vetta.