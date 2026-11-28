Il Benevento è una realtà relativamente recente nel panorama del grande calcio italiano, ma il Palermo lo ha già affrontato in diverse occasioni, anche nelle categorie inferiori, senza mai conoscere la sconfitta. Un dato che conferma la tradizione favorevole ai rosanero, ma che non deve indurre a sottovalutare una squadra protagonista di un ottimo momento in Serie B e determinata a conquistare per la terza volta nella propria storia la promozione nella massima serie. Come ricostruisce il Giornale di Sicilia, sono 13 i precedenti complessivi tra le due formazioni: sei vittorie del Palermo e sette pareggi, senza alcuna affermazione dei campani.

In Sicilia il bilancio è in perfetto equilibrio, con tre successi rosanero e altrettanti pareggi. L’ultima vittoria casalinga contro le «streghe» risale addirittura a 26 anni fa, anche se da allora le due squadre si sono incontrate soltanto in un paio di occasioni. Il confronto più recente, disputato nell’aprile del 2023, terminò 1-1 con le reti di Sala e Farias. Un risultato che lasciò parecchio amaro in bocca al Palermo: quei due punti persi contro un Benevento ultimo in classifica e ormai destinato alla retrocessione pesarono nella mancata qualificazione ai play-off. A rendere ancora più amara la serata fu il gol annullato a Broh nell’ultima azione della partita, dopo che il Var giudicò volontario un precedente tocco di mano di Segre. Una decisione che suscitò numerose polemiche, soprattutto sulla valutazione della punibilità dell’intervento.

Anche nel 2018/19, al Barbera, la sfida si concluse senza reti. Uno 0-0 che non portò particolare fortuna a nessuna delle due formazioni: il Palermo avrebbe successivamente affrontato il fallimento, mentre il percorso del Benevento si sarebbe interrotto in semifinale play-off contro il Cittadella. Da quella delusione sarebbe poi scaturito il cambio in panchina tra Bucchi e Filippo Inzaghi, protagonista nella stagione successiva di una cavalcata straordinaria, culminata con la promozione in Serie A e il record di 86 punti. Il terzo pareggio in casa rosanero risale invece alla prima giornata del campionato di Serie C1 1999/00, quando Palermo e Benevento chiusero sull’1-1, con le reti di Montalbano e Bertuccelli. Anche in quella circostanza il risultato ebbe conseguenze importanti: a fine stagione i siciliani terminarono a pari punti con l’Arezzo, ma rimasero fuori dai play-off a causa della peggiore differenza reti.

Le tre vittorie del Palermo al Barbera sono arrivate tutte tra Serie C1 e C2 e hanno una curiosa caratteristica in comune: ciascuna di quelle stagioni si è conclusa con una promozione. Nel 2000/01 i rosanero si imposero per 2-0, conquistando il salto in Serie B; nel 1987/88 arrivò un 3-0, seguito dalla promozione in C1; nel 1984/85 fu invece sufficiente l’1-0 per festeggiare un altro ritorno in Serie B.

C’è infine un dato ancora più particolare: il Palermo ha ottenuto più vittorie in trasferta che davanti al proprio pubblico. Sono infatti cinque i successi conquistati in terra sannita, tra cui spicca il clamoroso 6-0 dell’ottobre 1987. Una tradizione complessivamente favorevole ai rosanero, che proveranno a confermarla anche nel prossimo confronto.